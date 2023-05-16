Даст фору мужикам: какие секреты своей профессии раскрыла девушка-дальнобойщица

Автор канала "Зарплата.ру" на платформе Дзен рассказал о девушке Кате, которая выбрала мужскую профессию и менять ее не собирается. По образованию она ветеринар, но очень скоро поняла, что это не дело ее жизни, и решила выбрать другой путь.

Мечта детства

Девушка призналась, что автомобили любила со школьных лет. И решила найти работу поближе к ним.

Я устроилась в автосервис, была помощником слесаря. Потом решила стать экспедитором, и сдала на права категории С, затем на Е. Рулила малотоннажками, «газельками», но вскоре пересела на фуру, - рассказала Катя.

С 2016 года она дальнобойщица, и доставляет грузы по всей России.

Как экспедиторы находят работу

Катины коллеги не так часто пользуются сайтами вакансий. Предпочитают пользоваться сарафанным радио, спрашивают знакомых. Профессия ее востребованная, экспедиторы нарасхват. Дефицит кадров позволяет дальнобойщикам менять работодателей и выбирать место покомфортнее.

Девушка при этом отмечает, что главный признак опытного дальнобойщика - его готовность к возможным ЧП. На такой случай у нее всегда есть страховочный инвентарь - на все случаи жизни.

Новичка сразу видно: у него зачастую с собой ни лопаты, ни песка, ни цепей. Как намерен вытаскивать машину, если та вдруг забуксует, — вот в чем вопрос,- отметила дальнобойщица.

Какие заработки?

Экспедитор в среднем может рассчитывать на 100 тысяч российских рублей в месяц. Это зависит от графика, пробега, особенностей груза и даже типа фуры – тентованной или рефрижератора, к примеру. Многие, по словам девушки, работают вахтами, где свое ценообразование:

Я работаю на себя, на собственной машине, потому и график выбираю сама. В день стараюсь проезжать около 750 километров. Езжу по всей России - где-то по 500 километров,а где-то и по 4 000.

В кабине у Кати все продумано, обустроено с комфортом: есть даже увлажнитель воздуха. Она берет в дорогу плитку, базовый запас продуктов, запасную одежду. Еды при этом немного - голодать на маршрутах не приходится, так как в магазинах все есть.

Подарок на юбилей

Перед тридцатилетием у дальнобойщицы случилась беда: собирала себе новый тягач, однако из-за неприятностей осталась без машины, к тому же еще с долгами и кредитами.

Тогда колеги из Красноярской компании «Гриффин»мне собрали новый шикарный седельный тягач Scania!

Вот просто взяли и - подарили на юбилей. Это было настоящим чудом! - призналась Катя.

По ее словам, сообщество дальнобойщиков дружное. Она много и охотно общается с коллегами - в сообществах и группах в соцсетях.

Катя к тому же ведет на Дзене свой блог и канал на YouTube - не для дополнительного заработка, а для души. На ее канале - 240 тысяч подписчиков.

Она призналась, что не верит суевериям и дорожным приметам. Главное — здравый смысл и жизненный опыт. Но есть и незыблемое правило:

Перед выездом каждое утро внимательно осматриваю машину. Исключаю мелкие неисправности, проверяю рычаг седла.

Кроме того, осматриваю двери на следы взлома: это могут быть сорванная пломба либо порезанный тент. И, если все в порядке, смело стартую.