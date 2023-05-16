Растения, которые можно садить вместе с помидорами в теплице

Помидоры - достаточно прихотливые овощи в плане выбора "соседей" по грядке.
Здесь необходимо обратить внимание на 2 момента такие, как обмен вредителями, конкуренция за питательные вещества.
Томаты не прочь расти вместе с бобовыми. Эти растения обогащают почву, улучшив условия роста и развития овощей.
Хорошим соседством будет также горчица. Культура станет защитником помидоров от фитофторы и парши.
Также в соседи томатам подойдут шпинат, спаржа, лук-порей, щавель, сельдерей, петрушка, салат.
"Дружат" с помидорами и пряные травы (чабрец, мята и другие).
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