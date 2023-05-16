Растения, которые можно садить вместе с помидорами в теплице

Помидоры - достаточно прихотливые овощи в плане выбора "соседей" по грядке.

Здесь необходимо обратить внимание на 2 момента такие, как обмен вредителями, конкуренция за питательные вещества.

Томаты не прочь расти вместе с бобовыми. Эти растения обогащают почву, улучшив условия роста и развития овощей.

Хорошим соседством будет также горчица. Культура станет защитником помидоров от фитофторы и парши.

Также в соседи томатам подойдут шпинат, спаржа, лук-порей, щавель, сельдерей, петрушка, салат.

"Дружат" с помидорами и пряные травы (чабрец, мята и другие).