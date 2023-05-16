Пригожин заявил «элите», что ее порвет или Главнокомандующий, или народ, а она в ответ организовала его травлю

Своей постоянной критикой в адрес олигархов и высших чиновников Министерства обороны, включая министра Сергея Шойгу, Евгений Пригожин нажил себе немало влиятельных врагов. При этом подчиненная ему ЧВК «Вагнер» неизменно демонстрирует на фронте высокий уровень профессионализма, слаженности и героизма.

Это не остается незамеченным высшим руководством страны, включая президента Владимира Путина, что вызывает серьезное раздражение в стане врагов Пригожина.

Авторитет главы ЧВК «Вагнер» растет и среди простого народа. Многие прямо говорят, что именно Пригожин мог бы стать следующим президентом России, что еще сильнее выводит из себя представителей олигархата и военных чиновников.

Последней каплей стало заявление Пригожина в адрес «элиты» о том, что ее порвет либо Главнокомандующий, либо российский народ.

«Ответка» прилетела быстро. Вначале от должности был отстранен генерал Суровикин, к которому Пригожин относился с большим уважением. Вместо него назначили генерала Герасимова — и вскоре у ЧВК «Вагнер» начались большие проблемы со снабжением боеприпасами.

По всей вероятности, военные чиновники во главе с Шойгу решили отомстить руководителю ВЧК «Вагнер» за честную и принципиальную позицию, а также требование справедливости для своих солдат и офицеров. Дошло до того, что вагнеровцы получали лишь 10% от запрошенных боеприпасов.

Нелицеприятные высказывания и прямые угрозы в адрес Пригожина стали доноситься и со стороны так называемой «элиты».

Некоторые представители олигархата и бывшие депутаты прямо говорят Пригожину, что тот зашел слишком далеко, и даже не стесняются советовать ему усилить личную охрану, а также внимательно осматривать свой автомобиль на предмет подложенной взрывчатки.

Трудно сказать, чем завершится это противостояние, но уже сейчас очевидно, что симпатии простого народа, а также солдат и офицеров российской армии явно на стороне Евгения Пригожина.

Немаловажно, что главу ЧВК «Вагнер» поддерживает и Владимир Путин, поэтому позиции Пригожина можно считать достаточно устойчивыми.