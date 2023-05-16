Уродливая морковь - это не норма: как недопустить подобного

Самая распространенная ошибка владельцев дач - неправильный подбор участка земли для выращивания моркови, которая ответит на подобное внимание неправильной формой.

Почва должна быть рыхлой для быстрого впитывания влаги. Глинистый и каменистый грунт приведет к тому, что "девица в темнице" вырастет "уродиной" из-за того, что ей придется огибать сложные участки, что отразится на форме.

Перебор с поливом - еще одна причина получения урожая моркови неправильной формы.

Недостаток гумуса приведет к тому же результату. Может потребоваться органика. Зола и яичная скорлупа овощу не нужны.

Повреждение корня также даст корнеплоды нестандартной формы. Здесь нет вины дачника. Скорее всего в период взращивания семян растение настигла атака врередителей.