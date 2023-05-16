Тепличные помидоры выросли невкусными: учимся на чужих ошибках

Очень обидно, когда ухаживаешь за помидорами в теплице, а в итоге получаешь безвкусные овощи. Учимся на чужих ошибках.

Самой распространенной оплошностью в этом вопросе является подбор сорта помидоров не для нашей местности. Особенно такая ситуация наблюдается с гибридами томатов.

"Подгадить" также могут и погодные условия. Осадки без конца и недостаток солнца - причина появления невкусных овощей.

Уход также никто не отменял. Недостаток, как и переизбыток подкормок может привести к рыхлой массе помидоров.

Не "любят" помидоры азот. В этом случае расти будет ботва, забирая насыщенный вкус у плодов.

Для того чтобы помидоры выросли вкусными, удобрять их следует органикой.

Плохое освещение в теплице тоже скажется на вкусе овощей.