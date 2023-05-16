Средство от комаров можно приготовить в домашних условиях

Для приготовления этого средства понадобится три простых ингредиента, которые есть почти в каждом доме. Это любое растительное масло, шампунь для волос и 9-процентный уксус.
Все жидкости необходимо смешать в равных количествах. Получившаяся жидкость будет похожа на белую эмульсию.
Сразу после приготовления этим средством можно намазывать все открытые участки тела. Эмульсию можно не смывать с тела весь день, вплоть до вечера.
Хотя срок годности у такой жидкости не ограничен, лучше не хранить ее долго, а каждый раз делать свежую. Приготовить такое средство не сложно даже в условиях сельской местности.
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