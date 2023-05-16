Глава МИД Беларуси Алейник в Москве провел переговоры с Володиным

Как сообщает СБ Беларусь Сегодня, глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Алейник встретился в Москве со спикером Госдумы России Володиным.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались вопросов межпарламентского сотрудничества и затронули тему грядущего собрания Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое пройдет в Минске.

"В ходе встречи обсуждались вопросы развития межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России", - говорится в сообщении.

Добавим, что заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ пройдет в Минске 18 мая.