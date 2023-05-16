Чтобы стать гейшами, девочки начинают обучение в пять лет

Гейши зарабатывают больше, чем топ-менеджеры крупных компаний. Они встречаются с королями, ужинают с президентами и развлекают голливудских актеров. Их жизнь подчиняется строгим ритуалам, они чтут древние традиции и соблюдают строгую иерархию.

Самая высокооплачиваемая «женщина искусства» была вынуждена написать книгу о своей жизни после того, как бестселлер Артура Голдена «Мемуары гейши» во имя выгоды смешал искусство красоты с развратностью и, как говорят многие, оболгал экзотическую профессию.

Гейш связывают неписаные правила, охраняющие детали экзотического ремесла. Их жизнь окружена мифами и секретами. До сих пор ни одна девушка не рассказывала свою историю широкой публике.

Первой гейшей, приоткрывшей завесу тайны над этой экзотической профессией, стала Минэко Ивасаки.

В 16 лет девочки сдают экзамен, и, если все прошло благополучно, могут начать карьеру гейш. Первая часть испытания состоит в том, чтобы правильно открыть дверь и войти в класс.

Чтобы получить пятерку с плюсом, нужно выполнить ряд сложных действий, всем своим видом выказывая уважение к приемной комиссии. И только после исполнения запутанных ритуалов можно перейти ко второй части экзамена — танцам