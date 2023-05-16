Энди Серкис снова хотел бы стать Голлумом в продолжении «Властелина колец»

В феврале продюсерский гигант Warner Bros. объявил, что выпустит на большой экран больше историй из литературного мира Дж. Р. Р. Толкина (1892–1973).

New Line Cinema, дочерняя компания Warner Bros., уже выступила сопродюсером двух трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» режиссера Питера Джексона.

"Я обожаю этих парней, и они для меня как вторая семья, - восторженно отозвался Серкис о Джексоне и компании в интервью The Hollywood Reporter.

Серкис воплотил дегенеративного хоббита Голлума с помощью захвата движения.