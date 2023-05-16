Песков: ЦРУ пытается вербовать граждан России через Telegram

Дмитрий Песков заявил о том, что ЦРУ Соединенных Штатов Америки, используя месседжер Telegram, пытается выудить из граждан Российской Федерации различную информацию. Об этом пишет информационное агентство "Интерфакс".

Из заявления руководителя кремлевской пресс-службы следует, что делают это специалисты Вашингтона путем публикации в данном месседжере различных роликов пропагандистского характера. Такие попытки ЦРЦ фиксируются российским спецслужбами.

"Российские спецслужбы отслеживают попытки ЦРУ США получать от россиян информацию с помощью размещения пропагандистских видеороликов в телеграме", - заявил Песков.

Также Песков отметил, что РФ продолжит проведение СВО в Украине, чтобы не допустить обстрелов территории РФ.