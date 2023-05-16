Песков назвал новую цель спецоперации РФ в Украине

Дмтрий Песков, комментирую проведение специальной военной операции на территории Украины, назвал новую цель Российской Федерации. Об этом сообщает в своем телеграм-канале информагентство "Интерфакс".

Из заявления главы пресс-службы Кремля следует, что войска России будут продолжать боевые действия в Украине, чтобы не допустить ударов Вооруженных сил Украины по территории РФ.

"В Кремле осуждают обстрелы территории России с украинской стороны. Специальная военная операция на Украине будет продолжаться, чтобы не допустить новых обстрелов российской территории", - заявил Песков.