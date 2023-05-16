Раппопорт и Серебрякова не хотят видеть в Екатеринбурге

В Екатеринбурге не состоится спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в главной роли. Речь идет о постановке под названием "Эйнштейн и Маргарита".

О том, почему мероприятие не состоится, организаторы ответить не смогли, но обратили внимание, что не стоит ждать спектакль в этом сезоне.

Афиша постановки убрана и с сайтов, где была представлена.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский уходит в отпуск по семейным обстоятельствам. Отдыхать от работы актер будет до конца текущего года.

Все спектакли с его участием отменены в питерском Малом драматическом театре. "Гамлет" и "Коварство и любовь", запланированные на 21, 22 и 23 и 24 мая не состоятся.

Об отмене постановок информация появилась на сайте вышеуказанного учреждения культуры.