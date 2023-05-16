Лоза знает, почему артисты-иноагенты массово стали обращаться в суд

По мнению Юрия Лозы, артисты, уехавшие из РФ и получившие статус иноагента, повально стали обращаться в суд с требованием исключить их из списка "персон нон грата", по той причине, что намерены вернуться на родину.

Среди таких знаменитостей выступили Максим Галкин, Земфира, Семен Слепаков, Илья Варламов, Анна Монгайт.

Лоза убежден, что данные личности не желают лишать себя возможности жить, работать и получать доход, где угодно.

Напомним, что лидер "Машины времени" Андрей Макаревич ранее обращался в суд, чтобы снять статус иностранного агента, но получил категорический отказ.