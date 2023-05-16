Врач Романенко назвала причины боли в ногах у людей после 60 лет

Боли в ногах у людей за 60 лет могут сигнализировать о серьезных изменениях костей, болезни позвоночника, сахарном диабете и многих других проблемах со здоровьем, о чем сообщила в интервью Москве 24 врач-терапевт Татьяна Романенко.

Также болезненные ощущения в нижних конечностях могут свидетельствовать о нарушении обмена веществ и отложении солей мочевой кислоты при подагре.

Люди старше 60 лет склонны к таким заболеваниям, как остеопороз, остепения. В этом случае кости становятся мягкими, передавливаются нервные волокна, окончания, что также приводит к били в нижних конечностях.

Проблемы с позвоночником в виде появления грыжи также провоцируют неприятные ощущения в ногах.

Сахарный диабет вызывает боль в конечностях даже во время ночного отдыха.