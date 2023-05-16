Обнаружено затонувшее судно римской эпохи с грузом колонн и мраморных капителей

Это самый древний морской груз, когда-либо обнаруженный в Восточном Средиземноморье.

Глыбы мрамора, колонны, резные капители, пролежали на дне мелководной части Средиземного моря более 1800 лет.

В конце апреля 2023 года во время одной из своих экспедиций дайвер Гидеон Харрис наткнулся на останки 44-тонного груза архитектурных элементов с корабля римской эпохи примерно в 200 метрах от побережья города Бейт-Янай, Израиль.

Согласно утверждениям Управления древностей Израиля (IAA), изложенным в заявлении от 15 мая 2023 года, мраморные блоки, возможно, предназначались для того, чтобы стать частью сложного общественного здания, такого как храм или театр.

Сырье, вероятно, прибыло из Турции или Греции и направлялось в порт на южном побережье Леванта.

«Торговое судно, должно быть, выдержало шторм на мелководье и бросило якорь в отчаянной попытке не сесть на мель», — сказал Коби Шарвит, директор отдела подводной археологии IAA, в пресс-релизе.

Хотя археологи знали о существовании обломков, они все еще не знали их точного местонахождения из-за песка, покрывавшего их большую часть.

Также, по словам Коби Шарвита, вполне вероятно, что недавние штормы способствовали обнажению груза, однако для определения точного времени затопления потребуется дальнейший анализ.

Деревянных останков корабля пока не обнаружено, но археологи, которые в ближайшие дни начнут раскопки в партнерстве с Университетом Род-Айленда (США), не исключают, что могут их найти.