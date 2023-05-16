Диетолог Соломатина назвала первые блюда, которые не стоит есть людям за 60

Жирные бульоны, гороховый, грибной, рисовый и другие супы не стоит употреблять людям, перешагнувшим 60-летний рубеж, о чем в интервью Москве 24 сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Медик заметила, что у пожилых людей наблюдается повышенный уровень холестерина в крови и атеросклероз. По этой причине им не стоит потреблять в пищу первые блюда, сваренные на жирном бульоне.

Несоблюдение этой рекомендации приведет к образованию атеросклеротических бляшек, а там недалеко и до инсульта с инфарктом.

60-летним не советуют также потреблять суп с потрохами, в составе которого огромное количество холестерина.

Гороховый, фасолевый супы тяжело перевариваются, вызывают брожение и дискомфорт в области кишечника и желудка.

Грибные супы также не вариант для людей в возрасте. Кроме сложностей с перевариванием при их потреблении наблюдаются воспалительные реакции, обострение "нехороших" процессов в желудочно-кишечном тракте.

Молочные супы у людей преклонного возраста также вызывают брожение и дискомфорт. По этой причине не стоит рисковать здоровьем, - считает диетолог.