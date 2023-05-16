Гузеева, оставшаяся без работы, пожаловалась, что от одиночества ее спасает только собака Жужа

17:50 2023-05-16

Известная ведущая и актриса Лариса Гузеева не стала скрывать, что чувствует себя очень одиноко. С этой проблемой ей помогает справляться только собака по кличке Жужа.

Лариса Гузеева вышла на связь с подписчиками в соцсетях, признавшись, что чувствует себя нехорошо.

Оставшись без работы, звезда экрана ощущает себя очень одиноко. От такого состояния Гузеевой временами помогает избавиться любимая собака Жужа. Порода питомца ведущей - мальтипу.

Гузеева нарвалась на критику со стороны подписчиков за чрезмерную любовь к четвероногим. Знаменитость решила объясниться, напомнив, что именно собаки верны хозяину до конца своих дней.

Такая сильная привязанность к домашнему животному у Ларисы Андреевны возникла не так давно. Ранее она относилась к собакам гораздо спокойнее.

Селебрити предположила, что это связано с чувством одиночества, а, может быть, это что-то возрастное.

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