Мать Смольянинова заявила, что ее сын переживет, что его причислили к террористам и экстремистам в России

Мария Смольянинова отреагировала на причисление ее сына, актера Артура Смольянинова к числу террористов и экстремистов.
Женщина заявила, что в России ее наследник не нажил ровным счетом ничего, кроме машины, которую записал на родительницу.
Родственница отметила, что у него никогда не было здесь недвижимости.
Она убеждена, что Артур обязательно переживет то, что с ним произошло. Откровениями на тему родительница поделилась в интервью kp.ru.
Звезда "9 роты" выступил против проведения СВО РФ в Украине. Пребывая за границей, артист неоднократно нелестно высказывался в адрес родного государства и его властей.
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