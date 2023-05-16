Мать Смольянинова заявила, что ее сын переживет, что его причислили к террористам и экстремистам в России

Мария Смольянинова отреагировала на причисление ее сына, актера Артура Смольянинова к числу террористов и экстремистов.

Женщина заявила, что в России ее наследник не нажил ровным счетом ничего, кроме машины, которую записал на родительницу.

Родственница отметила, что у него никогда не было здесь недвижимости.

Она убеждена, что Артур обязательно переживет то, что с ним произошло. Откровениями на тему родительница поделилась в интервью kp.ru.

Звезда "9 роты" выступил против проведения СВО РФ в Украине. Пребывая за границей, артист неоднократно нелестно высказывался в адрес родного государства и его властей.