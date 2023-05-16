В Парижской филармонии появились вибрирующие рюкзаки для глухих

Рюкзак, управляемый приложением, улавливает окружающие звуки с помощью искусственного интеллекта.

Устройство «обнаруживает все, что происходит в звуковом спектре» и расшифровывает звуки в виде вибраций, рассказал Дэмиен Куинтар, основатель SoundX.

После «восьми месяцев испытаний» рюкзаки будут представлены в следующем сезоне, «чтобы использовать их на всех проводимых мероприятиях в 2024/2025 годах», сообщил директор Парижской филармонии Оливье Мантей.

Системы «вибропакетов» уже использовались в нескольких музыкальных мероприятиях последних лет. Но они «транскрибируют только бас (самые низкие ноты аккорда, примечание редактора)», прокомментировал развитие сервиса Дэмиен Квинтар, добавив, что решение, предложенное SoundX, позволит улавливать музыкальную частоту «до 20 000 герц».

Заместитель директора по социальной ответственности Парижской филармонии Сара Коне заверила, что устройство будет бесплатным для зрителей, которые всегда смогут воспользоваться 20-процентной скидкой на стоимость своих билетов.

Нет необходимости в отдельном телефоне для подключения к приложению, доступному на iPhone и iPad: в своих залах филармония управляет вибрирующими рюкзаками с помощью одного планшета.

Параллельно с внедрением этого устройства спектакли, адаптированные для людей с нарушениями слуха, будут предлагаться Филармонией, у которой уже есть альтернативы для разных людей с ограниченными возможностями.

Дэмиен Квинтар считает, что эти вибрирующие рюкзаки могли бы освободиться от театров и стать ежедневным подспорьем для глухих и слабослышащих людей, позволяя им, например, «отличить сирену скорой помощи от гудка или лая собаки».