Анна Семенович попала в Европе в большой переплет

Анна Семенович пережила за границей настоящие злоключения. Певице предложили спеть на частной вечеринке в Испании. Звезда до Валенсии добралась благополучно, но обратная дорога для нее стала настоящим адом, сообщает КП.

До Москвы из Валенсии певица добиралась больше суток. Анна спешила, так как ей нужно было вернуться ко времени, чтобы успеть принять участие в съемках одного проекта. Однако сразу два самолета, на которых звезда собиралась долететь до Москвы, вышли из строя.

По словам исполнительницы, проблемы у нее началась еще тогда, когда она была в салоне лайнера, летевшего по маршруту Валенсия – Стамбул. Как и другие пассажиры, Анна провела в душном самолете без кондиционера свыше 3 часов. Семенович переживала, что из-за этого опоздает на стыковочный рейс до России.

Однако злоключения на этом не закончились. Пассажирам объявили, что задерживается и второй рейс - на этот раз в Турции. По той же причине - технические повреждения лайнера. Семенович призналась подписчикам, что покинула Стамбул чудом.

Я почти сутки добиралась до Москвы, - написала певица в соцсетях. Думала, что уже опоздаю на стыковку в Стамбуле. Прилетаю в Стамбул: надо забрать чемодан, по новой зарегистрироваться. И еще здесь случается поломка самолета… Боялась, что вообще не доберусь до Москвы в нужное время. Я участвую в одном секретном проекте, если не попаду на него, то выбываю.

К счастью, через некоторое время сотрудники авиакомпании посадили звезду на другой рейс до Москвы, и Семенович все-таки успела на съемки.