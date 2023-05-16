Супруга Нюши подозревают в неуплате налогов

Дачник со стажем рассказал, чем полезна мульча из коры для огорода

Чтобы добиться успехов в садоводческом деле надо понимать две важные вещи: ухаживать следует не только за растениями, но и за почвой. Мульчирование - один из эффективных способов улучшения почвенного состава.