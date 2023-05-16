Супруга Нюши подозревают в неуплате налогов

18:24 2023-05-16

Супруга исполнительницы Нюши Игоря Сивова проверяет СК РФ на предмет уплаты налогов.

Российский рейд "Заплати налоги и живи спокойно!" продолжается.

Основательница "Марафона желаний" Елена Блиновская находится под домашним арестом, задолжав в казну государства более 900 000 000 российских рублей.

Супруги Чекалины также "арестованы дома" из-за долга по налогам в размере 300 000 000 рублей.

Счета исполнительницы Алсу заблокированы. Список можно продолжать и продолжать.

В настоящее время СК РФ занялся вплотную доходами супруга известной певицы Нюши Игоря Сивова. 42-летнего бизнесмена подозревают в дроблении бизнеса, как и Блиновскую.

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