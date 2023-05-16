Паутинный клещ на огороде: как его заметить и избавиться

Одно из возможных объяснений появления проблем с урожаем - воздействие такого вредителя, как паутинный клещ. Это маленькое членистоногое практически незаметно, но при этом доставляет владельцам огородов много головной боли.

Тем не менее, выиграть с ним «войну» вполне реально. Для начала его нужно вовремя заметить. Как это сделать?

Клещ на огурцах

Состояние огурцов, которые растут в теплице, нужно проверять как можно чаще. Дело в том, что клещи там появляются довольно часто, потому что любят тёплую среду.

Признак поражения огуречника клещом - высыхание листьев, опадение цветков.

На томатах

Томаты этот вредитель любит не меньше, чем огурцы. Потому их также нужно регулярно осматривать. Однако имеется проблема: опрыскивать овощи нельзя, потому что для помидоров опасна высокая влажность.

На клубнике

Клещ опасен и для этой сладкой ягоды. Практически из-за полного совпадения света увидеть на фоне красной клубники паукообразное очень сложно. В такой ситуации не надо пытаться «поймать» клеща. Намного проще предупредить появление клеща на кустах.

Для этого ранней весной необходимо полить грядку кипятком.