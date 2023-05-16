Концерты Арбениной и Ночных снайперов отменены в Узбекистане

Выступления Дианы Арбениной и ее группы "Ночные снайперы" не состоятся на территории Узбекистана.

Арбенина и ее команда не выйдут на сцену Ташкента, Самарканда и Бухара.

Сообщение об отмене мероприятий опубликовано в Телеграм-канале билетного оператора iticket.uz.

Причиной отмены концертов называют "невозможность выполнения технических райдеров".

Новые даты выступлений будут озвучены в июне, а все билеты будут действительны.

Ближайшее выступление "Ночных снайперов" намечено на 21 мая в Бишкеке.