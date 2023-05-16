Дачник со стажем рассказал, чем полезна мульча из коры для огорода

Расскажем, как опытные дачники применяют кору для огородных нужд.
Использовать в качестве мульчи можно любые виды коры - взятой у ели, сосны, клена, дуба, березы.
Как приготовить мульчу? Делим процесс на этапы. Собираем кору, она должна быть взята с деревьев, растущих в чистой зоне, без химии.
Очищаем материал от посторонних элементов и мусора. Теперь ее надо измельчить, можно заготовить крупные и мелкие компоненты.
Влажная кора нуждается в просушивании, после этого сухую мульчу складываем в пакеты.
Какие плюсы? Почва будет более плодородной. В ней дольше сохраняется влага. Мульча защищает от перегревания и ожогов корней, также бережет их от заморозков.
Мульчирование подавляет рост сорняков. Есть даже эстетическая функция: мульча из коры выглядит приятно и естественно, посадки смотрятся более ухоженными и окультуренными.
Как применить? Покрываем мульчей овощные и цветочные грядки, укладываем ею дорожки, зоны отдыха на даче, придавая им аккуратный вид.
Подсыпаем мульчу под кусты и деревья, уберегая корни от неблагоприятных воздействий.
Крупные фрагменты нужны для деревьев и кустов, мелкие для грядок.Перед выкладыванием мульчи из коры убираем сорную траву и разрыхляем землю.
Рассыпаем материал равномерным слоем в 5-7 см. Размещаем мульчу на небольшом отдалении от стволов деревьев, чтобы не загнивали корни.
При разложении мульчи подсыпаем поверх свежий слой.
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