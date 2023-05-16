Светличная не узнает даже родных

15 мая звезде культового советского фильма "Бриллиантовая рука" Светлане Светличной исполнилось 83 года.
Свой день рождения знаменитость встретила в очень плохом состоянии здоровья.
Еще год назад актриса перестала узнавать своих родных и даже забыла свое имя.
Звезде экрана диагностировали болезнь Альцгеймера, из-за чего поместили в психиатрическую лечебницу.
Напомним, что Светличная снялась во многих известных в СССР фильмах таких, как "Бриллиантовая рука", "Стряпуха" и прочие.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__