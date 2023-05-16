Актриса Анастасия Заворотнюк скоро отправится в США.
Врач-онколог Евгений Черемушин сообщил, что в Америке ведется активная работа над выпуском препарата, способного спасти от агрессивных форм рака.
Медик обратил внимание, что речь идет о тестировании чудо-геля, способного эффективно сражаться с клетками, поражающими мозг.
Это средство может спасти смертельно больную артистку. По всей видимости, Анастасия рискнет и будет лечиться в США.
Со сбором средств не должно быть проблем в ситуации с актрисой из окружения богатых коллег-артистов.
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