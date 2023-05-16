Актриса Анастасия Заворотнюк скоро отправится в США.

Врач-онколог Евгений Черемушин сообщил, что в Америке ведется активная работа над выпуском препарата, способного спасти от агрессивных форм рака.

Медик обратил внимание, что речь идет о тестировании чудо-геля, способного эффективно сражаться с клетками, поражающими мозг.



Это средство может спасти смертельно больную артистку. По всей видимости, Анастасия рискнет и будет лечиться в США.

Со сбором средств не должно быть проблем в ситуации с актрисой из окружения богатых коллег-артистов.