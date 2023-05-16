Буданов назвал правдой то, что говорит Пригожин

"Это не специальная дезинформационно-психологическая операция. Самое страшное, что то, что говорит Пригожин, в большинстве случаев правда.Есть некоторые вещи, которые не являются неправдой, их можно трактовать двояко. Но 80% того, что он говорит, правда", — сказал Буданов.

Глава ГУР заявил, что, в отличие от российской армии, ЧВК Вагнера показала максимальную эффективность, что обострило конфликт с армейским командованием РФ. Он отметил, что "в России никто не может сравниться с бойцами группы Вагнера по боевой эффективности".

В начале мая Пригожин опубликовал запись, адресованную российскому военному командованию, в частности министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба генералу Валерию Герасимову.

В ней он в очередной раз обвинил министерство обороны в умышленном отказе от поставок боеприпасов "вагнеровцам", воюющим в Бахмуте.