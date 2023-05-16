Пресняков стал одним из зрителей концерта Би-2, прошедшем в США

Никита Пресняков, покинувший РФ с началом частичной мобилизации, стал зрителем концерта российской рок-группы "Би - 2" на территории Америки. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе.

Пресняков младший проживает в Штатах. О посещении им и его супругой Аленой Красновой выступления "Би - 2" оповестила последняя в своих социальных сетях, поделившись соответствующими кадрами.

Интересен тот факт, что певец до сих пор не озвучил собственную позицию касательно проведения спецоперации РФ в Донбассе.

Напомним, что его знаменитая бабушка ясно дала понять, что против СВО и осуждает действия российских властей в связи с этим. Она давно находится в Израиле.