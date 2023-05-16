Index: Венгрия заблокировала €500 млн помощи ЕС Украине из-за угроз Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба»

Он добавил, что именно поэтому правительство Венгрии блокирует средства Европейского фонда мира для Украины.

"Нефтепровод "Дружба" имеет стратегическое значение для венгерской экономики, и его потеря вызовет серьезные проблемы для Венгрии", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, члены кабинета министров были "возмущены" словами Зеленского о возможном подрыве "Дружбы", которые, по данным американской газеты Washington Post, были сказаны в частных беседах.

Как сообщало ранее итальянское агентство ANSA, Венгрия заблокировала восьмой транш финансовой помощи в размере 500 млн евро от Европейского фонда мира, предназначенный для закупок оружия для Украины.