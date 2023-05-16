Index: Венгрия заблокировала €500 млн помощи ЕС Украине из-за угроз Зеленского взорвать нефтепровод «Дружба»

19:53 2023-05-16

Один из членов правительства Венгрии, которого анонимно цитирует Index назвал возмутительной угрозу президента Украины Владимира Зеленского взорвать нефтепровод "Дружба".

Он добавил, что именно поэтому правительство Венгрии блокирует средства Европейского фонда мира для Украины.

"Нефтепровод "Дружба" имеет стратегическое значение для венгерской экономики, и его потеря вызовет серьезные проблемы для Венгрии", - подчеркнул чиновник. 

Он отметил, члены кабинета министров были "возмущены" словами Зеленского о возможном подрыве "Дружбы", которые, по данным американской газеты Washington Post, были сказаны в частных беседах.

Как сообщало ранее итальянское агентство ANSA, Венгрия заблокировала восьмой транш финансовой помощи в размере 500 млн евро от Европейского фонда мира, предназначенный для закупок оружия для Украины.