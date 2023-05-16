Франция дополнительно запустит спутник-шпион CSO-3 не дожидаясь сроков

«На следующей неделе я смогу внести правительственную поправку в закон о военном программировании, которая позволит зарегистрировать дополнительный спутник «Ирис» из этого закона о военном программировании, не дожидаясь 2030-2035 годов», — заявил министр вооруженных сил.

Законопроект о военном программировании (LPM), предусматривающий выделение 413 миллионов евро в течение семи лет для армий, будет рассмотрен Национальным собранием с понедельника.

Два французских спутника-шпиона CSO в настоящее время находятся на орбите. Третий, который должен был быть запущен в конце 2022 года ракетой "Союз", теперь "запланирован на 2024 год", напомнил министр.

CSO-3 должен быть запущен на борту Ariane 6, российская пусковая установка, работающая из Гайаны, больше не доступна после вторжения России в Украину.