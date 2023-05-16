Военная разведка Украины насчитала 400 000 российских военных в зоне СВО

Чисто военный компонент насчитывает около 370 000 солдат, заявил во вторник глава секретной службы Кирилл Буданов в эфире государственного телевидения в Киеве.

Есть также около 20 000 членов Росгвардии, элитного военизированного формирования в Российской Федерации. Частные группы предоставили еще почти 7000 бойцов. В число последних входит группа наемников «Вагнера» во главе с Евгением Пригожиным.

По словам Буданова, очень немногие иностранцы встанут на сторону русских частей.

«Они никогда не удосужились позволить иностранцам воевать», — сказал он: «Скорее они восполнили потери в Украине пленными».

По данным военной разведки Украины, российские вооруженные силы в настоящее время не имеют достаточно личного состава для ведения масштабных наступательных операций. Скорее, русские военные готовились защищать завоеванные территории.

Потери российских войск с начала вторжения в Украину в феврале прошлого года оценивают в Киеве почти в 200 тысяч человек.

Однако из этой статистики, которая обновляется ежедневно, неясно, относится ли это только к погибшим или также к раненым.

Фактические данные о численности войск или потерях не публикуются ни одной из конфликтующих сторон.