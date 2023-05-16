Чадов стал советником главы Пермского региона Махонина

Алексей Чадов сообщил на своей страничке "ВКонтакте" о том, что вскоре вступит в должность советника руководителя Пермского региона Дмитрия Махонина.
Актер заявил, что принял предложение и будет продвигать культуру и кино в данной области РФ.
Чадов не забыл выразить слова благодарности Махонину за оказанное ему доверие.
Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края выбрал себе советника по культуры в лице Эльмиры Щербаковой, являющейся заслуженным работником в области культуры.
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