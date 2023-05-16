Чадов стал советником главы Пермского региона Махонина

Алексей Чадов сообщил на своей страничке "ВКонтакте" о том, что вскоре вступит в должность советника руководителя Пермского региона Дмитрия Махонина.

Актер заявил, что принял предложение и будет продвигать культуру и кино в данной области РФ.

Чадов не забыл выразить слова благодарности Махонину за оказанное ему доверие.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края выбрал себе советника по культуры в лице Эльмиры Щербаковой, являющейся заслуженным работником в области культуры.