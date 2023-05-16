Галич обвинила свою уже бывшую подругу Чеботину в срыве шоу блогера

Ида Галич и Люся Чеботина порядочно повздорили в рамках шоу "1-11". Блогер пригласила знаменитость стать гостем проекта, а та так и не появилась.
Ида разместила в Сети гневный пост. Она сообщила, что певица нанесла урон репутации и финансам программы.
Блогер заявила, что сталкивается с таким впервые. Интересно, что раньше знаменитости дружили, теперь от дружеских отношений не осталось и следа.
Интересно, что основательница шоу "1-11" ругалась, не называя имен. Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!" сообщил, что речь идет о Чеботиной.
Представители же поп-певицы заявили, что никакой договоренности у Галич с Чеботиной по поводу съемок последней не было.
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