Галич обвинила свою уже бывшую подругу Чеботину в срыве шоу блогера

Ида Галич и Люся Чеботина порядочно повздорили в рамках шоу "1-11". Блогер пригласила знаменитость стать гостем проекта, а та так и не появилась.

Ида разместила в Сети гневный пост. Она сообщила, что певица нанесла урон репутации и финансам программы.

Блогер заявила, что сталкивается с таким впервые. Интересно, что раньше знаменитости дружили, теперь от дружеских отношений не осталось и следа.

Интересно, что основательница шоу "1-11" ругалась, не называя имен. Телеграм-канал "НЕОПРА, БЛИН!" сообщил, что речь идет о Чеботиной.

Представители же поп-певицы заявили, что никакой договоренности у Галич с Чеботиной по поводу съемок последней не было.