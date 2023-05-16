Дайнеко заявила, что ее экс-бойфренд Воробьев не держит слово

Виктория Дайнеко сообщила в интервью Лауре Джугелии, что давно не общается с экс-избранником Алексеем Воробьевым.

Исполнительница заявила, что у нее с Воробьевым сейчас "никаких" отношений нет. Виделись знаменитости в последний раз на съемках шоу "Маска".

Будучи судьей проекта, Алексей быстро разгадал бывшую возлюбленную под маской Феникса, из-за чего та вылетела из проекта.

Дайнеко заверила, что не держит на экс-бойфренда зла за уход из программы. Возмутил Викторию тот факт, что бывший не раз в шоу менял свое мнение.

Она заявила, что артист не держит слово.