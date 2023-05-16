Психотерапевт Шляпужникова объяснила, почему дети известных артистов сходят с ума

22:23 2023-05-16

Психотерапевт Наталья Шляпужникова объяснила деструктивный образ жизни многих детей звезд недостатком внимания, которое они любым способом пытаются привлечь.

За примерами вызывающего поведения наследников звезд далеко ходить не надо. Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина страдала от наркотической зависимости.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных покрыл все тело татуировками в виде гробов.

Наследница Глюкозы хотела сменить пол, курила в школе, была под угрозой отчисления.

Полина Аксенова, которую родила ведущая Дана Борисова, сбегала из дома, прогуливала школу.

Психотерапевт Елена Шляпужникова утверждает, что все это способы привлечения внимания, недополученного от звездных родителей в детстве.

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