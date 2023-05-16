Назаров обрушился на Хабенского из-за своего увольнения

Константин Хабенский вынужден был уволить Дмитрия Назарова и его жену и коллегу Ольгу Васильеву из-за их антироссийских высказываний.

По имеющейся информации, перед худруком стоял выбор - лишиться Назарова или остаться без 29-ти актеров театра, которых хотели призвать в ряды участников СВО.

Сведениям этим подтверждения не было, из-за чего Назаров, покинувший РФ, расстроился, набросившись на Хабенского.

Свою обиду Дмитрий излил в эфире Ютуб-проекта "И грянул Грэм".

Актер с супругой обосновался в Каннах, где приобрел недвижимость 10 лет назад.