Назаров обрушился на Хабенского из-за своего увольнения

Константин Хабенский вынужден был уволить Дмитрия Назарова и его жену и коллегу Ольгу Васильеву из-за их антироссийских высказываний.
По имеющейся информации, перед худруком стоял выбор - лишиться Назарова или остаться без 29-ти актеров театра, которых хотели призвать в ряды участников СВО.
Сведениям этим подтверждения не было, из-за чего Назаров, покинувший РФ, расстроился, набросившись на Хабенского.
Свою обиду Дмитрий излил в эфире Ютуб-проекта "И грянул Грэм".
Актер с супругой обосновался в Каннах, где приобрел недвижимость 10 лет назад.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__