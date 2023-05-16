Билан раскрыл, что уже 2 года работает в психологом

Дима Билан признается, что общение со специалистом в области психологии помогло обрести ему душевный покой. Певец не намерен отказываться от работы с психологом.

Сеансы продолжаются вот уже 2 года.

Артист признался, что у него развился страх получения наград и призов. Выходя на сцену в таких случаях, он испытывает ничего кроме стресса.

Билан утверждает, что у него развился нервный тик за 20 лет получения наград.

Психолог помог Дмитрию справиться с душевными проблемами.