Билан раскрыл, что уже 2 года работает в психологом

23:21 2023-05-16

Дмитрий Билан, такой богатый и успешный, работает с психологом вот уже на протяжении 2 лет.

Дима Билан признается, что общение со специалистом в области психологии помогло обрести ему душевный покой. Певец не намерен отказываться от работы с психологом.

Сеансы продолжаются вот уже 2 года.

Артист признался, что у него развился страх получения наград и призов. Выходя на сцену в таких случаях, он испытывает ничего кроме стресса.

Билан утверждает, что у него развился нервный тик за 20 лет получения наград.

Психолог помог Дмитрию справиться с душевными проблемами.

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