Панцири креветок творят чудеса в огороде: дачники рассказали, как их использовать

23:21 2023-05-16

Большинству дачников известно, как использовать в огороде яичную скорлупу и шкурки бананов. Но не все знают, какую пользу могут принести растениям панцири креветок.

Опытные огородники не выбрасывают такие отходы от морепродуктов, хоть от вареных, хоть от свежемороженых.

Панцири креветок можно добавлять в компост. Они ускорят разложение других компонентов и помогут насытить почву полезными веществами.

Креветочные панцири содержат азот, а также хитин, который защищает картофель от грибковых болезней.

В морепродуктах есть еще и хитозан, а внесение измельченных панцирей в картофельную грядку помогает избавиться от нематоды.

Чтобы избежать сильного запаха от компостной ямы, панцири креветок нужно измельчить, хорошо высушить, положить в середину кучи и накрыть свежескошенной травой.

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