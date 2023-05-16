Панцири креветок творят чудеса в огороде: дачники рассказали, как их использовать

Опытные огородники не выбрасывают такие отходы от морепродуктов, хоть от вареных, хоть от свежемороженых.
Панцири креветок можно добавлять в компост. Они ускорят разложение других компонентов и помогут насытить почву полезными веществами.
Креветочные панцири содержат азот, а также хитин, который защищает картофель от грибковых болезней.
В морепродуктах есть еще и хитозан, а внесение измельченных панцирей в картофельную грядку помогает избавиться от нематоды.
Чтобы избежать сильного запаха от компостной ямы, панцири креветок нужно измельчить, хорошо высушить, положить в середину кучи и накрыть свежескошенной травой.
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