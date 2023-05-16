Буланова похудела на 5 килограмм перед свадьбой с теннисистом Рудневым

Татьяна Буланова рассказала, что платье подогнали по фигуре с учетом сброшенных 5 килограммов. Больше скидывать она не намерена, так как подгонка прошла.

Знаменитость обратила внимание, что не ставила перед собой цель постройнеть, спортом не занималась, но старается не есть много.

Буланова заметила, что рада "расставанию" с лишними килограммами и теперь чувствует себя отлично.

Певица подчеркнула, что старается не есть много и меньше, чем раньше и не устраивает приемы пищи после 18:00.