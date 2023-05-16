Суд наказал мужа Блиновской, избрав меру пресечения

Пресненский суд столицы РФ вынес решение по обвиняемому Алексею Блиновскому в рамках дела о неуплате налогов.
Блиновскому нельзя контактировать с иными фигурантами уголовного дела, кроме жены, пользоваться интернетом и мобильной связью.
Вины в преступлениях, которые ему вменяют, тот не признал.
Ранее сообщалось, что Блиновский доставлен в судебную инстанцию. Обвинение предъявлено по статьям за пособничество в уклонении от уплаты налогов и легализацию незаконно приобретенных денежных средств.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__