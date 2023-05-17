Пригожин обвинил губернатора Санкт-Петербурга в том, что у него «стол ломится от черной икры, а красную собаки едят»

Все началось со встречи с журналистами, на которой представители масс-медиа попросили Пригожина поделиться мнением относительно работы коммунальных служб Санкт-Петербурга. Это касалось, в частности, уборки городских улиц и площадей от снега.

Как заявил глава ЧВК «Вагнер», первый же серьезный снегопад в минувшем году в северной столице привел к огромному транспортному коллапсу, который продолжался в течение трех дней. Пригожин подчеркнул, что коммунальные службы Санкт-Петербурга, как обычно, были не готовы к приходу зимы.

Аналогичное мнение руководитель ЧВК «Вагнер» высказал и относительно инвестиций в метрополитен города. Несмотря на то, что банк ВТБ сделал щедрые вложения в инфраструктуру городского метро, ощутимых улучшений замечено не было.

По мнению Пригожина, недостатки в работе коммунальных служб обусловлены не проблемами с техникой, а отсутствием активных управленцев, нацеленных на конкретный результат. Они должны появляться в результате здоровой конкуренции — которая отсутствует по причине того, что в Санкт-Петербурге всем заправляет, по словам Пригожина, местечковая элита. Как отметил Пригожин, в городе сохранилась кумовство времен СССР, когда на важные должности людей назначают не за профессиональные качества, а по блату.

От руководителя ЧВК «Вагнер» досталось и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, в адрес которого Пригожин прямо заявил: «Ну куда вам столько, Александр Дмитриевич? Наверняка от черной икры стол ломится, а красную — собаки едят». Эту реплику главы ЧВК «Вагнер» питерский губернатор оставил без ответа. А вот интернет-пользователи восприняли слова Пригожина на ура, и можно не сомневаться, что его авторитет в глазах рядовых россиян значительно вырос.