Дачники нашли применение прокисшему молоку в огороде: урожаи удивили всех

Как оказалось, этот продукт может стать прекрасным удобрением для огородных растений и увеличить урожай.

Для приготовления подкормки нужно вылить 500 мл кислого молока в емкость с 1 л воды и перемешать.

Чтобы удобрение стало еще более эффективным, в него можно добавить пару капель обычного йода.

Полученным составом поливают огород, предварительно увлажнив почву. Такое средство можно использовать и для комнатных цветов.