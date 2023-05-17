Дачники нашли применение прокисшему молоку в огороде: урожаи удивили всех

00:15 2023-05-17

Опытные дачники не спешат избавляться от пищевых отходов, даже если речь идет о скисшем молоке.

Как оказалось, этот продукт может стать прекрасным удобрением для огородных растений и увеличить урожай.

Для приготовления подкормки нужно вылить 500 мл кислого молока в емкость с 1 л воды и перемешать.

Чтобы удобрение стало еще более эффективным, в него можно добавить пару капель обычного йода.

Полученным составом поливают огород, предварительно увлажнив почву. Такое средство можно использовать и для комнатных цветов.

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