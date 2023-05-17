Дачники рассказали, как получить урожай капусты на две недели раньше без выращивания рассады

Для начала нужно выбрать подходящие семена, способные обеспечить раннее вызревание капусты.

Потом начинается подготовка грядки: внесение навоза и компоста, перекопка, разравнивание. Через неделю можно будет сажать капусту.

А пока семена нужно перебрать, отложить самые крупные из них и обеззаразить за 20 минут до посадки.

На подготовленной грядке нужно сделать лунки глубиной 2-3 см. Между семенами должно остаться по 50 см, между рядами – по 70.

В каждую лунку нужно бросить одно большое семечко и несколько маленьких, накрыть посадки пластиковой бутылкой.

Ее снимают через 2 недели, выдергивают слабые всходы, окучивают капусту. Посыпают смесью золы и табачной пыли, а после появления третьего листа прореживают.