Интересные хитрости для теплицы, о которых большинство дачников даже не догадываются

Зимой почву в теплице нужно забрасывать слоем снега в 15 см, чтобы защитить грунт от промерзания и насытить его влагой весной.

Ранней весной, как только первый раз потеплеет, в теплице уже можно сажать редис и салат, они дадут урожай очень быстро.

Летом в теплице следует поставить емкость с водой для увлажнения воздуха и обеспечить регулярное проветривание.

Осенью землю обязательно перекапывают, а самые продвинутые дачники сеют там сидераты для разрыхления почвы, ее оздоровления и насыщения питательными веществами.