Какие деревья ни в коем случае нельзя сажать на своем участке: точно пожалеете

Корневая система ели распространяется примерно на 3 м в каждую сторону, поэтому корни наверняка окажутся в огороде, под дорожками и даже под фундаментом дома.

Американский клен засыплет весь участок семенами и начнет бесконтрольно распространяться по нему.

По той же причине не стоит сажать канадский клен. Вывести его с участка будет намного сложнее, чем посадить.

Ива – одно из самых хрупких деревьев. Со временем она может упасть, повредить дом, сарай или автомобиль.