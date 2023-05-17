Томаты вянут от жары: как спасти урожай с помощью зубного порошка

01:09 2023-05-17

В жаркую погоду томаты постепенно вянут, иногда не помогает даже соблюдение всех правил полива.

На такой случай есть интересная хитрость: листья томатов нужно опрыскать раствором зубного порошка.

Для его приготовления нужно взять 2 ст.л. самого простого зубного порошка без отдушек, высыпать в ведро воды и размешать.

Раствор готов, теперь его нужно перелить в емкость с пульверизатором и опрыскать верхние листья томатов. 

Они покроются белым налетом и будут отражать палящие лучи солнца, а растению уже не будет грозить перегрев.

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