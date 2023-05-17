Маск впервые будет стимулировать бизнес Tesla с помощью рекламы

«Мы попробуем немного рекламы и посмотрим, что получится», — сказал Маск во вторник на собрании акционеров Tesla в Остине, штат Техас.

Учитывая высокий спрос, Tesla долгое время не нуждалась в платной рекламе.

Маск использовал свою популярность и другие средства в качестве маркетинговых инструментов, в первую очередь онлайн-платформу Twitter, которую он с тех пор приобрел.

У Tesla еще нет продуманного плана рекламы, сказал Маск американской телекомпании CNBC.

Однако платная реклама может стать способом расширить клиентскую базу Tesla.

Пионер в области электромобилей преследует амбициозные цели роста, но конкуренция становится все более жесткой.

Существует также угроза экономических встречных ветров. По словам Маска, даже Tesla не «застрахована» от рисков рецессии.

Он ожидает сложную экономическую ситуацию в ближайшие двенадцать месяцев.