Шойгу опроверг заявления Украины о перехвате «Кинжалов»

«Мы не теряли столько «Кинжалов», сколько они утверждают в своих заявлениях», — отметил министр в комментарии РИА Новости.

Как утверждали киевские власти, «Украинская ПВО перехватила залп российских беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов» по Киеву.

«Кинжал» — одно из самых новых и современных видов оружия в России. Ракета, запущенная с воздуха, летит со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и ее фактически невозможно перехватить.

Украина не первый раз делает заявление о перехвате гиперзвуковых ракет ВКС РФ с помощью ЗРК «Патриот» производства США, но конкретных доказательств не представила.

Кроме того, за сводками о перехвате во время ракетных атак регулярно следуют отчеты о пораженных целях, и цифры здесь не совпадают.