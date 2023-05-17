Искусственный интеллект: для главы OpenAI вмешательство государства «критично»

«Очень важно, чтобы самый мощный ИИ был разработан с демократическими ценностями», — отметил молодой предприниматель, а это означает, что «лидерство Соединенных Штатов является решающим».

Запуск ChatGPT в ноябре повысил интерес общественности, а также компаний к так называемому генеративному искусственному интеллекту, то есть способному создавать контент, текст, изображения, звуки или видео после обучения на обширных базах данных.

Генеративный ИИ разжигает страсти, и многие обеспокоены его потенциальным влиянием на ряд профессий с возможным массовым сокращением рабочих мест, но и в более широком смысле на общество в целом.

«Искусственный интеллект может улучшить практически каждый аспект нашей жизни, но он также создает серьезные риски», — признал Сэм Альтман во время слушаний в подкомитете Сената по защите конфиденциальности, технологий и закона.

«Один из моих самых больших страхов заключается в том, что мы, эта индустрия, эта технология, нанесем значительный вред обществу», — сказал он: « Если эта технология пойдет не так, она может зайти довольно далеко. (...) И мы хотим работать с правительством, чтобы этого не произошло».

30-летний мужчина напомнил, что, хотя OpenAI LP, организация, разработавшая ChatGPT, была частной компанией, но контролировалась некоммерческой организацией.