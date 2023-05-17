Илон Маск защищает свои резкие заявления в Twitter

«Я говорю то, что имею в виду, даже, если в результате я потеряю деньги», — сказал он в интервью CNBC в прямом эфире после общего собрания Tesla.

Ведущий Дэвид Фабер спросил Илона, почему он пишет такие провокационные и злобные твиты, как прошлой ночью, когда он обвинил еврейского инвестора и филантропа Джорджа Сороса в «ненависти к человечеству».

С тех пор, как он купил Twitter шесть месяцев назад, многие рекламодатели покинули платформу, где он упростил модерацию проблемного контента и вернул заблокированные аккаунты, к примеру, Дональду Трампу.

Бывший президент США еще не возобновил твиты, но, если он снова заявит в сети, что выборы были украдены у него, его замечания будут исправлены благодаря авторам, которые добавляют контекстные «примечания» к потенциально вводящим в заблуждение твитам, сказал Илон Маск.

Мультимиллиардер также защищал массовые увольнения, необходимые, по его словам, для «достижения баланса».

А запрет на удаленную работу во имя производительности, также направлен для улучшения морального облика сотрудников.